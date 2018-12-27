史上首例「水族馆应援」！ 为防弹少年团BTS V庆生，中饭包下整座COEX水族馆
明星 2018年12月27日 星期四08:00 Sani
12月30日是V的生日，为表庆祝，中国粉丝俱乐部「百度金泰亨吧」募款1.68亿韩元，在首尔的COEX水族馆做了大型应援，真的非常壮观！
这次庆生活动将从12月23日一直持续到明年1月1日，在COEX水族馆内设置了高6m、围度4m的超大型人形立牌，外部的柱子、地板也全部贴上V的照片和相关图片，30日生日当天还将进行水中大型横幅表演秀：
此外，中饭还为当地民众准备了优惠服务：凡是在活动期间访问COEX水族馆并在SNS打卡、上传认证照片，就能拿到入场费15% OFF的折扣；而在这期间，包括V在内的防弹所有成员都可以免费水族馆！
据悉，共有8081位中国粉丝参与了百度金泰亨吧的庆生募款，总额达到1.68亿韩元，在防弹少年团的众多粉丝俱乐部中也是首屈一指。 而考虑到防弹少年团目前在中国大陆并没有任何活动，更令人感慨他的人气之高~
（图源：KSD韩星网，网路）
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