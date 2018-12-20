【有片】TWICE定延心疼成员大哭：杀人行程太累了！SANA留言：第二天眼肿都怪你

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TWICE成员定延通过直播V LIVE公开了日常生活，她细心地为每一位成员挑选礼物，回想与众人一起辛苦打拼的点滴甚至当场落泪。

直播一开始定延就带著姐姐、演员孔升妍一起逛街，她想要为TWICE的其他成员们挑选礼物，姐妹们一番挑选，最终选择了黑色的项链。

回到住处的定延又开始了第「2」轮直播，此时的她才公开了买礼物给大家的原因，称：「我们一起努力互相成为对方的依靠。 」成员们无论何时何地都紧紧地团结在一起，定延还爆料最近因为「杀人行程」而十分疲惫，「我们正在日本举办巡回演唱会，返回韩国后就要拍摄回归MV，还要拍专辑封面照，要做的事情非常多。 」



此时的定延已经语带哽咽，她接著说：「我想成为她们的支柱，但却做不到，真的很对不起她们。 而我们还要向粉丝们展现欢快明朗的面貌，可是我们经常无法掩饰疲惫的状态，很对不起大家。 之前因为想要报答粉丝们，提议拍MV的时候顺便拍编舞录像，但看到成员们都那么累，真的很对不起她们。 」定延说著说著竟是留下了眼泪，让观众看得非常心疼。



该段录像在网路上公开后，TWICE的其他成员则通过SNS回应，彩瑛就说：「干嘛要哭... 真让人心疼，我爱你，还有谢谢你，爱TWICE的9人也爱ONCE，我们一定要保重身体就这样一直走下去，爱你~」。 SANA也留言称：「一个人哭一个人直播，还要宣传《YES or YES》，都是你惹我哭的。 定延啊，一直都很谢谢你，TWICE我爱你，明天眼睛肿的人都要怪定延。 」



看直播请戳下方链接：



让这段录像来告诉大家「杀人行程」的威力，看到成员们气喘吁吁的模样了吗？



「图：V LIVE截图、Youtube」

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