【有片】TWICE定延心疼成員大哭：殺人行程太累了！SANA留言：第二天眼腫都怪你

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TWICE成員定延通過直播V LIVE公開了日常生活，她細心地為每一位成員挑選禮物，回想與眾人一起辛苦打拼的點滴甚至當場落淚。

直播一開始定延就帶著姐姐、演員孔升妍一起逛街，她想要為TWICE的其他成員們挑選禮物，姐妹們一番挑選，最終選擇了黑色的項鏈。

回到住處的定延又開始了第「2」輪直播，此時的她才公開了買禮物給大家的原因，稱：「我們一起努力互相成為對方的依靠。 」成員們無論何時何地都緊緊地團結在一起，定延還爆料最近因為「殺人行程」而十分疲憊，「我們正在日本舉辦巡迴演唱會，返回韓國後就要拍攝回歸MV，還要拍專輯封面照，要做的事情非常多。 」



此時的定延已經語帶哽咽，她接著說：「我想成為她們的支柱，但卻做不到，真的很對不起她們。 而我們還要向粉絲們展現歡快明朗的面貌，可是我們經常無法掩飾疲憊的狀態，很對不起大家。 之前因為想要報答粉絲們，提議拍MV的時候順便拍編舞錄像，但看到成員們都那麼累，真的很對不起她們。 」定延說著說著竟是留下了眼淚，讓觀眾看得非常心疼。



該段錄像在網路上公開後，TWICE的其他成員則通過SNS回應，彩瑛就說：「幹嘛要哭... 真讓人心疼，我愛你，還有謝謝你，愛TWICE的9人也愛ONCE，我們一定要保重身體就這樣一直走下去，愛你~」。 SANA也留言稱：「一個人哭一個人直播，還要宣傳《YES or YES》，都是你惹我哭的。 定延啊，一直都很謝謝你，TWICE我愛你，明天眼睛腫的人都要怪定延。 」



看直播請戳下方鏈接：



讓這段錄像來告訴大家「殺人行程」的威力，看到成員們氣喘吁吁的模樣了嗎？



「圖：V LIVE截圖、Youtube」

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