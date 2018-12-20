【有片】TWICE定延心疼成員大哭：殺人行程太累了！SANA留言：第二天眼腫都怪你

【有片】TWICE定延心疼成員大哭：殺人行程太累了！SANA留言：第二天眼腫都怪你

明星   2018年12月20日   星期四08:00   Rui   4

TWICE成員定延通過直播V LIVE公開了日常生活，她細心地為每一位成員挑選禮物，回想與眾人一起辛苦打拼的點滴甚至當場落淚。

直播一開始定延就帶著姐姐、演員孔升妍一起逛街，她想要為TWICE的其他成員們挑選禮物，姐妹們一番挑選，最終選擇了黑色的項鏈。

回到住處的定延又開始了第「2」輪直播，此時的她才公開了買禮物給大家的原因，稱：「我們一起努力互相成為對方的依靠。 」成員們無論何時何地都緊緊地團結在一起，定延還爆料最近因為「殺人行程」而十分疲憊，「我們正在日本舉辦巡迴演唱會，返回韓國後就要拍攝回歸MV，還要拍專輯封面照，要做的事情非常多。 」

此時的定延已經語帶哽咽，她接著說：「我想成為她們的支柱，但卻做不到，真的很對不起她們。 而我們還要向粉絲們展現歡快明朗的面貌，可是我們經常無法掩飾疲憊的狀態，很對不起大家。 之前因為想要報答粉絲們，提議拍MV的時候順便拍編舞錄像，但看到成員們都那麼累，真的很對不起她們。 」定延說著說著竟是留下了眼淚，讓觀眾看得非常心疼。

該段錄像在網路上公開後，TWICE的其他成員則通過SNS回應，彩瑛就說：「幹嘛要哭... 真讓人心疼，我愛你，還有謝謝你，愛TWICE的9人也愛ONCE，我們一定要保重身體就這樣一直走下去，愛你~」。 SANA也留言稱：「一個人哭一個人直播，還要宣傳《YES or YES》，都是你惹我哭的。 定延啊，一直都很謝謝你，TWICE我愛你，明天眼睛腫的人都要怪定延。 」

看直播請戳下方鏈接：

讓這段錄像來告訴大家「殺人行程」的威力，看到成員們氣喘吁吁的模樣了嗎？

「圖：V LIVE截圖、Youtube」

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留言/評論
  • Littlelittle Chung
    是yes or yes吧
    1小時前
  • Yachi Chang
    定延跟娜璉感覺好喘...
    1小時前
  • Sally Lin
    排的密集的行程真的很辛苦，辛苦孩子們了
    1小時前
  • Cheng Lin Tseng
    雖然他們行程是真的很多 但小編不要誤導網友,那個彩排影片是在關島 當時是30度濕熱天氣, 從穿羽絨衣的韓國飛到關島 一開始他們都很輕鬆 到候來太熱才捲褲管袖子 娜璉才會厭世臉 小編可以試試看在30度濕熱的海島 大太陽下 跳五首歌 不能划水喔 不會流汗不會喘再來說
    1小時前
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