全炫茂&韩惠珍情灭 节目中无互动+连续2日沉默

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作为综艺节目《我独自生活》中的头号情侣，全炫茂和韩惠珍的爱情一直备受观众和网民们的关注，两人时不时在公开场合小秀恩爱也让众人羡慕，粉丝们以为会迈入婚姻的两人被爆出分手。

自从7日播出《我独自生活》后，观众们之间就传出全炫茂和韩惠珍情灭的传闻，两人在节目中的互动较之前减少，甚至不再提及对方，与原来经常秀恩爱的两人极为不同，也难怪观众们会猜测他们情变。 全炫茂在某次采访中曾透露：「要是吵架的话，她就不怎么笑。 观众们机灵的和鬼怪一样，一眼就能识破。 」



节目播出后，全炫茂和韩惠珍分手的消息火速在网路上散播，但两人并未作出任何回应，完全不同於之前一有机会就在公开场合甜蜜提及对方的性格。 不过也有观众表示，不能光凭节目中无互动，两天都没发布任何声明就断定两人已经分手。



然而这两天韩惠珍和全炫茂一直「霸占」著热搜榜，但两人似乎依旧没有任何澄清的意思，双方的沉默更让民众浮想联翩。而多位业界人士透露，全炫茂和韩惠珍确实已经分手，《我独自生活》的成员们也早就知道了这一事情，最近的聚餐中他们从不一起出席。

「图：《我独自生活》」

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