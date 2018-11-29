2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！

2018 AAA 颁奖典礼的饼有够大块～！恭喜所有的得奖人，昨晚看得好开心啊...。
2018「亚洲明星盛典」（Asia Artist Awards，简称AAA）在今天下午正式展开，众星云集在仁川体育馆，主持人为SJ队长利特搭档李圣经，防弹少年团（夺下五奖）、IU（夺下四奖）、李秉宪（夺下四奖）更成为场上的大赢家，也可以看到在2018年发光发热的明星们，上台领奖的模样，相当精采。
▼完整得奖名单：
大奖（歌手部门)：防弹少年团
大奖（演员部门)：李秉宪
最佳艺人奖（歌手部门)：TWICE、Wanna One、Seventeen
最佳艺人奖（演员部门)：河正宇
韩国观光公社感谢奖：李秉宪、防弹少年团
人气奖（歌手部门）：防弹少年团
人气奖（演员部门）：世勋、IU
AAA Fabulous（歌手部门）：防弹少年团、TWICE
AAA Fabulous（演员部门）：李秉宪、河正宇
年度艺人：
（歌手部门）：防弹少年团、宣美、Wanna One、Zico、iKON、TWICE、Seventeen、MONSTA X、MAMAMOO、GOT7、NU'EST W
（演员部门）：李秉宪、IU、河正宇、李升基、朱智勋、柳演锡、李圣经、俊昊、柳俊烈、丁海寅
AAA FOCUS（歌手部门）：D-Crunch、W24
AAA FOCUS（演员部门）：金荣珍、陈柱亨、申譞洙
AAA Rising（歌手部门）：Fromis 9、SF9
AAA Rising（演员部门）：车银优、郑仁仙
AAA Brilliant：崔珉豪、李多熙、AOA
AAA New Wave（歌手部门）：KARD、宇宙少女、gu9udan
AAA New Wave（演员部门）：雪炫
AAA Favourite（歌手部门）：请夏
AAA Favourite（演员部门）：成勋
AAA最佳表演指导：孙承德（编舞家）
AAA最佳制作人：Pdogg (音乐制作人)
AAA最佳制片：元东延(电影制作人)
AAA亚洲潮流奖：润娥、丁海寅
AAA亚洲名人奖：秀智
亚洲最夯艺人奖（歌手部门）：Wanna One
亚洲最夯艺人奖（演员部门）：IU
AAA History of Song：SE7EN
环保Creator：朴海镇
AAA Best Emotive：丁海寅、李俊昊、李圣经
AAA最佳音乐人奖：Zico、iKON
AAA最佳演员奖：朱智勋、柳演锡、IU
AAA最佳音乐奖：NU'EST W、MAMAMOO、宣美
AAA最佳选择奖：SNUPER、振永、刘以豪、郭时阳
AAA Best Popular：GOT7、李升基、柳俊烈
新人奖（歌手部门）：IZ*ONE、Stray Kids、(G)I-DLE、The Boyz
新人奖（演员部门）：金多美、张基龙
AAA Best Icon（歌手部门）：MONSTA X、MOMOLAND
AAA Best Icon（演员部门）：崔泰俊、金明洙(L)
＊延伸阅读：【「2018 AAA」红毯众星云集！超多大势演员、爱豆都出席～】
（图自：VLIVE／TVdaily）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究