韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-天才剧作家李钟硕、公司代表尹均相顺利接棒 父子相认！EXO灿烈亲自认证汉江上的灿娃娃 2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！ 真友谊无关辈分！朴叙俊谈朴炯植与 V：「比起弟弟更像朋友」 宠粉小细节！HIGHLIGHT演唱会撒的棉花糖，包装尖角都被剪掉：就怕粉丝受伤～ Red Velvet 回归倒数一天 〈RBB〉MV 预告片出炉啦！ 【旅游资讯】首尔「星空图书馆」新添童话风BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「债TOO」运动再爆料：车艺莲代父还债10亿；Rain遭「狮子大开口」索取4倍欠款

2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！ 明星 MiJimin