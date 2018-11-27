《怪兽与葛林戴华德之罪》Ezra Miller秘密访韩 与秀贤亲密合照

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昨日下午，演员秀贤突然在IG上PO出和Ezra Miller（译:伊萨米勒、艾萨米勒）的多张合照，原来两人在首尔秘密小聚了！

秀贤和Ezra Miller因一起拍摄电影《怪兽与葛林戴华德之罪》而结识，Ezra Miller饰演寻找出生秘密的魁登斯・巴波，秀贤饰演受到诅咒而变成蛇的娜吉妮，在片中的共同戏份也最多。 不过这一次，Ezra Miller来韩国却不是为了电影宣传，而是自己跑来玩！



照片中，两人在首尔某传统韩餐厅里一起用餐，Ezra Miller嘴巴咬著泡菜的模样也太可爱了！ 秀贤留言说：「look who’s here! Ezra Miller来首尔了！ Kimchi~」



不久后秀贤又PO出更多合照，原来两人一起跑去LINE Friends商店，和熊大一起玩！



难道Ezra Miller也是熊大的粉丝？ 看起来超开心的耶XDD



Ezra Miller在接受采访时曾说：「拍摄期间和秀贤合作的戏份最多，所以经常见面，於是就熟悉起来了。 」秀贤也说：「我较晚才参加拍摄，Ezra Miller主动给我帮助，他是非常可爱、纯真的人。 」一次共同接受采访时美国主持人对秀贤出言不逊，Ezra Miller还主动维护她，两个人感情真的很好耶~



（图源：秀贤IG）

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