《怪獸與葛林戴華德之罪》Ezra Miller秘密訪韓 與秀賢親密合照

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昨日下午，演員秀賢突然在IG上PO出和Ezra Miller（譯:伊薩米勒、艾薩米勒）的多張合照，原來兩人在首爾秘密小聚了！

秀賢和Ezra Miller因一起拍攝電影《怪獸與葛林戴華德之罪》而結識，Ezra Miller飾演尋找出生秘密的魁登斯·巴波，秀賢飾演受到詛咒而變成蛇的娜吉妮，在片中的共同戲份也最多。 不過這一次，Ezra Miller來韓國卻不是為了電影宣傳，而是自己跑來玩！



照片中，兩人在首爾某傳統韓餐廳裡一起用餐，Ezra Miller嘴巴咬著泡菜的模樣也太可愛了！ 秀賢留言說：「look who’s here! Ezra Miller來首爾了！ Kimchi~」



不久後秀賢又PO出更多合照，原來兩人一起跑去LINE Friends商店，和熊大一起玩！



難道Ezra Miller也是熊大的粉絲？ 看起來超開心的耶XDD



Ezra Miller在接受採訪時曾說：「拍攝期間和秀賢合作的戲份最多，所以經常見面，於是就熟悉起來了。 」秀賢也說：「我較晚才參加拍攝，Ezra Miller主動給我幫助，他是非常可愛、純真的人。 」一次共同接受採訪時美國主持人對秀賢出言不遜，Ezra Miller還主動維護她，兩個人感情真的很好耶~



（圖源：秀賢IG）

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