JTBC翻拍经典日剧《Legal High》，将在明年上半年播出！有望由晋久、徐恩秀担任男女主角！
韩剧 2018年11月21日 星期三11:34 Yuan
《Legal High》真的很经典阿！日前JTBC确定要翻拍，今日也传出有望由晋久、徐恩秀担任男女主角。
2012年日本推出第一季的《Legal High（王牌大律师）》描写为胜诉而不择手段、胜诉率100%的毒舌律师古美门研介和正义感满满的菜鸟热血律师黛真知子共事的故事，剧情话题性十足又发人深省，获得了许多人喜爱。
日前JTBC就确定将翻拍此剧，由《Mrs. Cop 2》的金政贤导演执导、《重案组》、《Miss Mammamia》的朴成镇编剧执笔，预计在2019年上半年播出。而今日也传出晋久、徐恩秀将担任男女主角，JTBC方面也表示：「晋久、徐恩秀对《Legal High》的出演还在讨论中。」徐恩秀的所属社也回应：「确实收到了出演提案，还在积极讨论中。」
最近韩剧翻拍了不少日剧，像是李宝英、许律主演的《Mother》、 徐仁国、庭沼珉、朴诚雄主演的《从天而降的亿万颗星》等，也都翻拍出自己的味道，而这次《Legal High》会是如何，也引发了不少观众的期待。
（图：《Legal High》、TVDaily、tvN）
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