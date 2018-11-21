泫雅更新与E'Dawn双人舞练习影片！让网友表示：「太甜了，两人跳舞都好好看！」 实力派一线女主齐回归，准备展开激烈的水木大战：宋慧乔vs张娜拉vs金宣儿 《团结才能火2》殷志源-宋旻浩-卢弘喆-朴俊炯-成勋，完美消化泰国传统服饰！ 看到《新西游记6.5》殷志源的各种骗人！这也让人想起《两天一夜S1》的「上岩洞追击战」啦！ 南奎丽顶帅气新造型加入新东家 新剧《赤月青日》今晚开播！ 万花丛一点绿！李民基戴兔耳朵帽被徐玄振＆李多熙「玩」坏了～表情太无辜XD 韩国3大台2018年末音乐祭典日程公开！ 《Idol Room》下周预告公开！郑亨敦对宋旻浩说：「你是不是天才啊？」果然是...艺能天才！ 文佳煐回归小萤幕？有望演出《加油吧威基基 2》！ 七场恶梦降临日本 Dreamcatcher 今日在日本正式出道！ IU穿上紧身黑T–shirt超吸睛，不只走气质路线还是「火辣的国民姐姐」啊～！ BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 香港站11/27门票公开发售！ JTBC翻拍经典日剧《Legal High》，将在明年上半年播出！有望由晋久、徐恩秀担任男女主角！ Microdot承认父母诈骗！巨额倒会、贷款潜逃出国，还在《都市渔夫》露过脸 想念车演员了吗？车银优为偶像 Urban Zakapa 主演新歌 MV！ 宋智孝超宠粉！忙得一边走一边安慰哭泣的粉丝，还抽空给拍照 终於要有师妹啦！睽违六年 FNC 新人女团年底出道 出道近三年的第一次！CLC Elkie 将发行个人歌曲 IZ*ONE 蝉联《The Show》双周冠军 出道后第三冠入袋！ 【新剧推荐】《皇后的品格》今晚重磅开播，国民灰姑娘的猎爱记 幕后花絮是「奶爸育儿记」嘛？朴叙俊X娜恩甜蜜温馨的互动❤ 《90分钟末日倒数》河正宇X李善均两位大叔的火花 文具控们的天堂：最纯粹的手写笔记本都在这里！ 今日（21日）有两部水木剧首播！MBC《赤月青日》 & SBS《皇后的品格》 泫雅❤E'Dawn的LOVEstagram又来虐狗啦！两人觉得对方的魅力是...？ 韩国大创最新草泥马系列！这次准备好你的钱包了吗？ 李珉廷产后回归演女一号：新剧《命运与愤怒》12月1日开播 朴宝剑将来一定是个女儿傻瓜！看到年幼小粉丝全程自带「爸爸笑容」

留言/评论