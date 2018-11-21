JTBC翻拍經典日劇《Legal High》，將在明年上半年播出！有望由晉久、徐恩秀擔任男女主角！
韓劇 2018年11月21日 星期三11:34 Yuan
《Legal High》真的很經典阿！日前JTBC確定要翻拍，今日也傳出有望由晉久、徐恩秀擔任男女主角。
2012年日本推出第一季的《Legal High（王牌大律師）》描寫為勝訴而不擇手段、勝訴率100%的毒舌律師古美門研介和正義感滿滿的菜鳥熱血律師黛真知子共事的故事，劇情話題性十足又發人深省，獲得了許多人喜愛。
日前JTBC就確定將翻拍此劇，由《Mrs. Cop 2》的金政賢導演執導、《重案組》、《Miss Mammamia》的朴成鎮編劇執筆，預計在2019年上半年播出。而今日也傳出晉久、徐恩秀將擔任男女主角，JTBC方面也表示：「晉久、徐恩秀對《Legal High》的出演還在討論中。」徐恩秀的所屬社也回應：「確實收到了出演提案，還在積極討論中。」
最近韓劇翻拍了不少日劇，像是李寶英、許律主演的《Mother》、 徐仁國、庭沼珉、朴誠雄主演的《從天而降的億萬顆星》等，也都翻拍出自己的味道，而這次《Legal High》會是如何，也引發了不少觀眾的期待。
（圖：《Legal High》、TVDaily、tvN）
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