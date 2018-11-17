《中二少年在一起》好友突然告白「我是中国人」，小男孩的反应是？！

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如果有一天你的朋友突然告诉你一个他/她有点介意的「秘密」，你会作何反应呢？

《中二少年在一起（중2끼리 하우스）》是韩国教育台EBS推出的一档少儿真人秀，出演的人不是中二病少年哦！ 是真的读中学二年级的孩子们XD在没有大人的环境下一起住7天，远离长辈的唠叨，只要不触法什么都可以做~



其中这一期节目在韩国引起不小的讨论，也让韩国观众对於外国人有了新的感触。

节目中，名叫田俊（音）的这个小孩突然对朋友说：「其实我是中国人。 」



田俊是国小6年级才跟著父母搬来韩国的，一开始因为有朝鲜族的口音，经常被同学取笑，所以渐渐不愿对新朋友透露身份。 但在录节目时，却「不知道为什么突然想说出来」。



而这位叫李炳灿（音）的朋友听到他的告白后先是一愣，随后居然哈哈大笑起来：「你也太会说谎了！ 你是中国人，那我还是美国人哩！ 」



田俊完全被他的反应吓到，还偷瞄镜头，也太可爱XDD



炳灿叫他说句中文看看，田俊说完炳灿还是不信，自己也说了一句不知道是什么的「外语」，让田俊一整个头大：「啊为什么不相信我啦！ 」



接下来又出现反转，炳灿也说出了自己的「秘密」：「其实我是单亲家庭，父母离婚了。 」



在事前采访中，炳灿被问到父母离婚对他造成什么影响，颇为淡然地说：「没太大影响，只是和朋友吵架时会想妈妈。 」不过说完还是忍不住抹眼睛，让人好心疼T^T



而这次突然讲出来，也许是希望藉此安慰朋友，告诉他：国籍、家庭，这些其实都不重要。

最后炳灿对田俊说：「现在我相信你了，你也要相信我说的话哦。 」没想到突然的告白意外地换来了对方的敞开心扉，真的是非常治愈的瞬间：



很多韩国人看到这里也被感动到，表示两位小朋友都很帅气，也很感谢他们都保持著善良的心~

小编觉得，只因出身国籍就产生偏见甚至歧视对方真的是蛮无知的行为，而很多成见和敌意都来自大人和媒体，其实就像小孩之间单纯的相处，本来就应该很纯真、美好。



（图源：《中二少年在一起》节目截图）

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