《中二少年在一起》好友突然告白「我是中國人」，小男孩的反應是？！

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如果有一天你的朋友突然告訴你一個他/她有點介意的「秘密」，你會作何反應呢？

《中二少年在一起（중2끼리 하우스）》是韓國教育台EBS推出的一檔少兒真人秀，出演的人不是中二病少年哦！ 是真的讀中學二年級的孩子們XD在沒有大人的環境下一起住7天，遠離長輩的嘮叨，只要不觸法什麼都可以做~



其中這一期節目在韓國引起不小的討論，也讓韓國觀眾對於外國人有了新的感觸。

節目中，名叫田俊（音）的這個小孩突然對朋友說：「其實我是中國人。 」



田俊是國小6年級才跟著父母搬來韓國的，一開始因為有朝鮮族的口音，經常被同學取笑，所以漸漸不願對新朋友透露身份。 但在錄節目時，卻「不知道為什麼突然想說出來」。



而這位叫李炳燦（音）的朋友聽到他的告白後先是一愣，隨後居然哈哈大笑起來：「你也太會說謊了！ 你是中國人，那我還是美國人哩！ 」



田俊完全被他的反應嚇到，還偷瞄鏡頭，也太可愛XDD



炳燦叫他說句中文看看，田俊說完炳燦還是不信，自己也說了一句不知道是什麼的「外語」，讓田俊一整個頭大：「啊為什麼不相信我啦！ 」



接下來又出現反轉，炳燦也說出了自己的「秘密」：「其實我是單親家庭，父母離婚了。 」



在事前採訪中，炳燦被問到父母離婚對他造成什麼影響，頗為淡然地說：「沒太大影響，只是和朋友吵架時會想媽媽。 」不過說完還是忍不住抹眼睛，讓人好心疼T^T



而這次突然講出來，也許是希望藉此安慰朋友，告訴他：國籍、家庭，這些其實都不重要。

最後炳燦對田俊說：「現在我相信你了，你也要相信我說的話哦。 」沒想到突然的告白意外地換來了對方的敞開心扉，真的是非常治癒的瞬間：



很多韓國人看到這裡也被感動到，表示兩位小朋友都很帥氣，也很感謝他們都保持著善良的心~

小編覺得，只因出身國籍就產生偏見甚至歧視對方真的是蠻無知的行為，而很多成見和敵意都來自大人和媒體，其實就像小孩之間單純的相處，本來就應該很純真、美好。



（圖源：《中二少年在一起》節目截圖）

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