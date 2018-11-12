杀青3个月的《金秘书为何那样》曝光一大波未公开婚礼照：这是王子公主结婚现场吧！
韩剧 2018年11月12日 星期一13:51 Rui
笑点满满的浪漫爱情喜剧《金秘书为何那样》在副会长李英俊（朴叙俊 饰）和秘书金微笑（朴敏英 饰）高调奢华又盛大的婚礼中落下了帷幕，杀青已经3个月的该剧最近爆出了一波婚礼片场照， 又一次勾起了观众们的甜蜜回忆。
这组婚礼片场照来自菲律宾媒体ABS CBN，场景就是朴叙俊和朴敏英的「婚礼」现场。 还记得电视剧中那个唯美得和童话一般的场景吗？
片场照中的朴叙俊和朴敏英分别穿著黑色西服和露肩蕾丝婚纱，站在一起的两人就是金童玉女啊，且超有现实CP感~穿上婚纱的朴敏英又一次刷新了自己的美貌纪录， 全剧最美时刻！！ 朴叙俊看他的眼神也充满了甜蜜~
这张从背后拍摄的新人图最是震撼，朴敏英的拖地头纱让整个人充满公主的感觉，这就是王子和公主的结婚现场吧~~
看了照片的网民纷纷留言：「真的很有财阀结婚的感觉」、「求你们在一起」、「超美」等。
「图：ABS CBN、《金秘书为何那样》」
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