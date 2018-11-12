殺青3個月的《金秘書為何那樣》曝光一大波未公開婚禮照：這是王子公主結婚現場吧！
韓劇 2018年11月12日 星期一13:51 Rui
笑點滿滿的浪漫愛情喜劇《金秘書為何那樣》在副會長李英俊（朴敘俊 飾）和秘書金微笑（朴敏英 飾）高調奢華又盛大的婚禮中落下了帷幕，殺青已經3個月的該劇最近爆出了一波婚禮片場照， 又一次勾起了觀眾們的甜蜜回憶。
這組婚禮片場照來自菲律賓媒體ABS CBN，場景就是朴敘俊和朴敏英的「婚禮」現場。 還記得電視劇中那個唯美得和童話一般的場景嗎？
片場照中的朴敘俊和朴敏英分別穿著黑色西服和露肩蕾絲婚紗，站在一起的兩人就是金童玉女啊，且超有現實CP感~穿上婚紗的朴敏英又一次刷新了自己的美貌紀錄， 全劇最美時刻！！ 朴敘俊看他的眼神也充滿了甜蜜~
這張從背後拍攝的新人圖最是震撼，朴敏英的拖地頭紗讓整個人充滿公主的感覺，這就是王子和公主的結婚現場吧~~
看了照片的網民紛紛留言：「真的很有財閥結婚的感覺」、「求你們在一起」、「超美」等。
「圖：ABS CBN、《金秘書為何那樣》」
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