《明堂》两大演技派曹承佑、池晟同台飙戏
电影 2018年8月27日 星期一09:34 Erin
电影《明堂》具备了戏剧性的故事未演先轰动，日前再度释出新剧照令观众们更加期待。
《明堂》描述能够掌握土地的机运，进而改变人的命运的天才风水师朴载尚（曹承佑饰），与想要成为王而希望占有天下明堂的人们，展开一场对立与欲望的故事。
公开的新剧照中让大家眼睛为之一亮的，当然是多样化的登场角色，并且听说本片拥有出乎人意料的剧情情节发展，令观众们更加期待。特别是了解土地的机运进而能改变人的命运，风水师朴载尚与没落的王族兴宣（池晟饰），两人的相遇与朝鲜权力家金氏的势力对立，剧情引人好奇发想。
同时有相当特殊压倒性气势的金左根（白润植饰）与他相当冷血的儿子金炳基（金成均饰），能感觉到这两位想要拥有的是比王拥有更大的权力，而风水师朴载尚的多年好友具容植（刘在明饰）一起观测风水的桥段却又相当具有趣味性，还有气质出众的朝鲜第一美女草善（文彩元饰），除了之前提到的李源根外，许多角色登场让这部电影非常丰富。最终出现了两个王，也知道了天下明堂的存在后，各自持有不同意见的朴载尚与兴宣，两人的关系又将如何产生变化？
《明堂》将於9月19日在韩国上映。
照片：《明堂》剧照
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