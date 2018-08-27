《明堂》兩大演技派曹承佑、池晟同台飆戲

電影《明堂》具備了戲劇性的故事未演先轟動，日前再度釋出新劇照令觀眾們更加期待。
《明堂》描述能夠掌握土地的機運，進而改變人的命運的天才風水師朴載尚（曹承佑飾），與想要成為王而希望佔有天下明堂的人們，展開一場對立與慾望的故事。
公開的新劇照中讓大家眼睛為之一亮的，當然是多樣化的登場角色，並且聽說本片擁有出乎人意料的劇情情節發展，令觀眾們更加期待。特別是了解土地的機運進而能改變人的命運，風水師朴載尚與沒落的王族興宣（池晟飾），兩人的相遇與朝鮮權力家金氏的勢力對立，劇情引人好奇發想。
同時有相當特殊壓倒性氣勢的金左根（白潤植飾）與他相當冷血的兒子金炳基（金成均飾），能感覺到這兩位想要擁有的是比王擁有更大的權力，而風水師朴載尚的多年好友具容植（劉在明飾）一起觀測風水的橋段卻又相當具有趣味性，還有氣質出眾的朝鮮第一美女草善（文彩元飾），除了之前提到的李源根外，許多角色登場讓這部電影非常豐富。最終出現了兩個王，也知道了天下明堂的存在後，各自持有不同意見的朴載尚與興宣，兩人的關係又將如何產生變化？
《明堂》將於9月19日在韓國上映。
照片：《明堂》劇照
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究