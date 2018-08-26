5大人气酱蟹店之一：平民区阿蚬洞生酱蟹，价廉味赞！

说到韩国美食，除了烤肉、炸鸡啤酒，当然还不可少就是：酱蟹。
有时候真的不得不佩服韩剧的威力！一套《来自星星的你》把炸鸡啤酒，以及酱蟹的知名度大大打开之余，还成为了来韩国必吃的食物。
今天要为大家介绍的这间「阿蚬洞酱蟹」，还曾在网上被选为5大人气酱蟹店之一。
（截图IG：yanoljainsta）
酱蟹，可能很多朋友都会想起江南区，当然没有错！江南区的酱蟹必然是「无得输」，但价格也是相对的。
而这间「阿蚬洞酱蟹」因位於较平民的地区，在一个市场的附近，价格都会相对於平民一点，简直是：平价就能吃到好东西！
口味除了有酱油，还有腌料。
▴不同的拌菜是基本，另外还赠汤。
在韩国用餐有一个好处，拌菜可以无限添，有时还会有汤，食店在平民区就更加好，只因在这些店吃到的拌菜会更加道地。
酱油腌生蟹：W18,000/1人份
腌料生蟹：W10,000/1人份
＊价格可能会有更改，以店内价格为准
▴不少电视台来过拍摄之外，还有不少名人来过。
喜欢酱蟹的朋友不要错过哟～
▸阿蚬洞酱蟹
▹instagram：ah_gejang
▹서울 마포구 굴레방로 13
▹10:00-21:00(Break time:14:00-17:00)／逢周一休息
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