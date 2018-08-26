5大人氣醬蟹店之一：平民區阿蜆洞生醬蟹，價廉味讚！

說到韓國美食，除了烤肉、炸雞啤酒，當然還不可少就是：醬蟹。
有時候真的不得不佩服韓劇的威力！一套《來自星星的你》把炸雞啤酒，以及醬蟹的知名度大大打開之餘，還成為了來韓國必吃的食物。
今天要為大家介紹的這間「阿蜆洞醬蟹」，還曾在網上被選為5大人氣醬蟹店之一。
（截圖IG：yanoljainsta）
醬蟹，可能很多朋友都會想起江南區，當然沒有錯！江南區的醬蟹必然是「無得輸」，但價格也是相對的。
而這間「阿蜆洞醬蟹」因位於較平民的地區，在一個市場的附近，價格都會相對於平民一點，簡直是：平價就能吃到好東西！
口味除了有醬油，還有醃料。
▴不同的拌菜是基本，另外還贈湯。
在韓國用餐有一個好處，拌菜可以無限添，有時還會有湯，食店在平民區就更加好，只因在這些店吃到的拌菜會更加道地。
醬油醃生蟹：W18,000/1人份
醃料生蟹：W10,000/1人份
＊價格可能會有更改，以店內價格為準
▴不少電視台來過拍攝之外，還有不少名人來過。
喜歡醬蟹的朋友不要錯過喲～
▸阿蜆洞醬蟹
▹instagram：ah_gejang
▹서울 마포구 굴레방로 13
▹10:00-21:00(Break time:14:00-17:00)／逢周一休息
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