这绝对忘不了！韩国的「一天一香蕉」爆红网络，水果便利包装获赞～

这商品创意真的好赞，再也不用担心买回一把香蕉吃不完了！ 难怪连美国《TIME》都在报导啊~
相信很多人都有过这样的经历吧，单只的香蕉总是价格偏高，但若买一把香蕉回家，却经常吃不完就变得过熟，只好忍痛丢掉...... 现在终於有解决方案了！
韩国e-mart在本月5日推出了6只装的香蕉盒子，名叫「一天一香蕉（하루하나 바나나）」，每两只香蕉的成熟度都不同，买回家后随著时间推移逐渐转熟，就能每天都吃到刚刚好的香蕉啦！
商家还贴心地剪掉了香蕉的「尾巴」防止滋生蚊虫，而且价格也十分感人，6只香蕉只卖2980韩元，考虑到完全不会浪费真的很值~
美国《TIME》杂志称：「韩国e-mart想出了办法解开香蕉过熟的难题。 」另一家媒体《Insider》也报导称：「终於有一位天才解决了香蕉的问题。 」
其实想出这个创意的买手去年也推出过一款便利性极高的商品，那就是「马上能吃的椰子（바로먹는 코코넛）」。 椰子因为具有美容功效而越来越被人们喜欢，但是吃起来却颇为费力，「马上能吃的椰子」便是在包装里附上小尖锥和吸管用於开壳和饮用，使去年1~7月椰子在韩国的销售量比前一年上涨了155.2%！
真希望这些天才的创意更多一些出现在身边啊~
（图源：e-mart，网路）
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