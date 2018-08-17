這絕對忘不了！韓國的「一天一香蕉」爆紅網絡，水果便利包裝獲讚～

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這商品創意真的好讚，再也不用擔心買回一把香蕉吃不完了！ 難怪連美國《TIME》都在報導啊~

相信很多人都有過這樣的經歷吧，單只的香蕉總是價格偏高，但若買一把香蕉回家，卻經常吃不完就變得過熟，只好忍痛丟掉...... 現在終於有解決方案了！

韓國e-mart在本月5日推出了6只裝的香蕉盒子，名叫「一天一香蕉（하루하나 바나나）」，每兩只香蕉的成熟度都不同，買回家後隨著時間推移逐漸轉熟，就能每天都吃到剛剛好的香蕉啦！



商家還貼心地剪掉了香蕉的「尾巴」防止滋生蚊蟲，而且價格也十分感人，6只香蕉只賣2980韓元，考慮到完全不會浪費真的很值~

美國《TIME》雜誌稱：「韓國e-mart想出了辦法解開香蕉過熟的難題。 」另一家媒體《Insider》也報導稱：「終於有一位天才解決了香蕉的問題。 」



其實想出這個創意的買手去年也推出過一款便利性極高的商品，那就是「馬上能吃的椰子（바로먹는 코코넛）」。 椰子因為具有美容功效而越來越被人們喜歡，但是吃起來卻頗為費力，「馬上能吃的椰子」便是在包裝裡附上小尖錐和吸管用於開殼和飲用，使去年1~7月椰子在韓國的銷售量比前一年上漲了155.2%！



真希望這些天才的創意更多一些出現在身邊啊~

（圖源：e-mart，網路）

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