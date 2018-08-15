电影《明堂》李源根的双面魅力 柔弱的王VS可爱老么
电影 2018年8月15日 星期三10:09 Erin
电影《明堂》在8月14日公开了演员李源根的最新剧照，剧中的他呈现反转双面魅力，发挥自我演技潜能，未上映已话题不断。
《明堂》中描述在这片土地上占卜求好运，并有可能改变人类命运的天才朴载相（曹承佑饰）以及可望成为王并可能得到全天下的人，他们之间的对立与欲望。剧中的李源根是饰演因政治与世道混乱而王位动摇的宪宗，他将演出宪宗所背负的苦恼与悲伤、恐惧、愤怒等等多样情绪，内心戏令观众期待。（下图为曹承佑）
李源根总是给人笑眼眯眯的暖男感觉，从2012年MBC电视剧《拥抱太阳的月亮》中出道，秀气脸庞令人印象深刻，到2015年KBS2的电视剧《无理的前进》与郑恩地、女二蔡秀彬搭配，演出模范高中生也获得观众好评。接著他更是戏约不断，演出了翻拍美剧的《Good Wife》、《Jugglers》、《推理的女王》等电视剧，大萤幕他也挑战禁忌演出《越爱越堕落》（韩原名《女教师》）、《换季男友》（韩原名《换季期》）以及台湾尚未上映的《怪物们》，戏路包罗万象。
听说拍摄时的李源根即使在休息时间依旧露出开朗微笑，让拍摄现场充满开心气氛，展现可爱老么的风范。朴熙冈导演也大大称赞李源根：“在正式拍摄前他对於角色的深度探讨与好奇，曾发过20多封简讯过来，我觉得很感动，在拍摄的过程，身为导演我对他感到相当信任。”
对此李源根也说：“宪宗是一个势力相当薄弱但却很爱生气的一个王，他内心是怎么想的，还有如何展现出他的力量，这些是我比较烦恼的，而前辈们的表现都相当以身作则，导演也给我很多建议与协助，让我演起来能更加充实。”
《明堂》将於9月19日在韩国上映。
照片：《明堂》剧照, 《Good Wife》《无理的前进》剧照
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