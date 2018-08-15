電影《明堂》李源根的雙面魅力 柔弱的王VS可愛老么
電影 2018年8月15日 星期三10:09 Erin
電影《明堂》在8月14日公開了演員李源根的最新劇照，劇中的他呈現反轉雙面魅力，發揮自我演技潛能，未上映已話題不斷。
《明堂》中描述在這片土地上占卜求好運，並有可能改變人類命運的天才朴載相（曹承佑飾）以及可望成為王並可能得到全天下的人，他們之間的對立與慾望。劇中的李源根是飾演因政治與世道混亂而王位動搖的憲宗，他將演出憲宗所背負的苦惱與悲傷、恐懼、憤怒等等多樣情緒，內心戲令觀眾期待。（下圖為曹承佑）
李源根總是給人笑眼瞇瞇的暖男感覺，從2012年MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》中出道，秀氣臉龐令人印象深刻，到2015年KBS2的電視劇《無理的前進》與鄭恩地、女二蔡秀彬搭配，演出模範高中生也獲得觀眾好評。接著他更是戲約不斷，演出了翻拍美劇的《Good Wife》、《Jugglers》、《推理的女王》等電視劇，大螢幕他也挑戰禁忌演出《越愛越墮落》（韓原名《女教師》）、《換季男友》（韓原名《換季期》）以及台灣尚未上映的《怪物們》，戲路包羅萬象。
聽說拍攝時的李源根即使在休息時間依舊露出開朗微笑，讓拍攝現場充滿開心氣氛，展現可愛老么的風範。朴熙岡導演也大大稱讚李源根：“在正式拍攝前他對於角色的深度探討與好奇，曾發過20多封簡訊過來，我覺得很感動，在拍攝的過程，身為導演我對他感到相當信任。”
對此李源根也說：“憲宗是一個勢力相當薄弱但卻很愛生氣的一個王，他內心是怎麼想的，還有如何展現出他的力量，這些是我比較煩惱的，而前輩們的表現都相當以身作則，導演也給我很多建議與協助，讓我演起來能更加充實。”
《明堂》將於9月19日在韓國上映。
照片：《明堂》劇照, 《Good Wife》《無理的前進》劇照
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