韩国气象厅预报屡屡出错！民众纷纷参考挪威气象预报

早先预报今夏天气炎热，然而现实却是豪雨不断！对於降水量的预测也频频出错，难怪韩国民众会愤而转向其他国家的天气预报啊......
今年韩国的梅雨季格外长，中部地区已经追平2013年的49天记录，加上影响台风跌，全国因暴雨受损的设施超2万处，受灾人数逾7500人，死伤失踪50人。
然而韩国气象厅的天气预报却频频出错，包括早前预报称今年的降水量和往年相近、夏季将迎来酷暑天气，然而从6月至今暴雨不断，全国频发豪雨警报，让气象厅颜面尽失。
今早，「挪威气象厅」这一关键词进入了韩国入口网站的即时热搜榜，原来是因为很多网友发现，挪威气象厅的天气预报都比韩国气象厅的准确率高出太多。越来越多人不再信任韩国气象厅，转而通过其他国家的网站了解韩国天气，包括美国、英国甚至芬兰。很多网友表示，外国网站的降水量预报确实比韩国气象厅更加准确。
事实上，韩国App Store的天气预报app排行榜里，前三位全都是外国app，韩国本土气象厅的app只排到第四。
对於误报，韩国气象厅表示：「气候变化带来的异常气候现象令预测变得困难。气象厅也在为减少损害而努力。 」
（图源：naver，App Store，挪威气象厅）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究