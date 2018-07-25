新水木剧大战：《时间》、《致亲爱的法官大人》、《魔女的爱情》都在今晚首播！

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这个星期有好多电视剧迎来首播呢！不晓得各位最期待今晚首播的哪一部新作品呢？

今晚有三部水木剧（周三、四播出）迎来首播，分别是：MBC《时间》、SBS《致亲爱的法官大人》、MBN《魔女的爱情》。



《时间》：由《不屈的车女士》、《妈妈》张俊浩导演与《秘密》、《假面》崔浩哲作家携手合作。描述对任何人而言都是有限的「时间」，在每个决定性的瞬间、各自做出不同选择，於逝去的时间里交错的四位男女的故事。金正铉、徐玄等主演。



《致亲爱的法官大人》：《我们的甲顺》富圣哲导演与《The Package》千成日作家携手合作。描述同卵双胞胎兄弟韩秀浩和韩江浩过著完全不一样生活的奇幻故事，是一部烦恼该如何守护他人人生的笑中带泪奇幻剧。尹施允、李宥英等主演。



《魔女的爱情》：描述在现代高科技下努力生活，经营著50年传统汤饭馆的魔女三人帮，遇上财阀三世后的奇幻爱情喜剧。尹邵熙、显佑、VIXX弘彬等主演。

（图片来源：MBC《时间》、SBS《致亲爱的法官大人》、MBN《魔女的爱情》）

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