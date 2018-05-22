G.O爆料曾目睹BEAST经纪人下跪！只为求得上节目的机会……

近日，MBLAQ成员G.O在直播中的一番言论引起了讨论，原来当年和他们处於竞争关系的BEAST，为了上节目居然这么拼......
G.O转型做网路主播后不时会聊到MBLAQ成员和其他艺人的事情，虽然被一些人讲炒冷饭，但依旧我行我素。 近日，G.O更披露了当年BEAST经纪人的一幕举动，引起不小讨论。
曾有一段时间，MBLAQ和BEAST是彼此强有力的竞争对手，甚至MBLAQ比BEAST还要红。 这次G.O和另一位BJ一起做直播，封面图的文案竟是「MBLAQ完蛋的原因？ 现在可以说了。 MBLAQ vs BEAST」......
刚出道时，MBLAQ的通告排到非常满，相较而言BEAST的通告就不太多。 G.O说：「有一次做电台节目时，透过主控台的玻璃窗看到BEAST经纪人不断地拜托求情，甚至还下跪了，只为给BEAST争取一个上节目的机会。 」
其实，那位经纪人从BEAST时期一直到现在的HIGHLIGHT都在担任经纪人，现在已经是经纪人组的理事；而当时MBLAQ的经纪人，现在则变成了HIGHLIGHT经纪人组的组长
G.O还谈到公司不给他们出钱、只能拍低成本MV，但仍然很有人气。 网友表示不太懂他说这番话是想暗示什么，是强调MBLAQ一开始比BEAST更红？ 还是暗示即使缺乏经济支援也很受欢迎？ 此外，看到他这样随便地讲出别人的心酸往事，不论是站在当事人立场，还是作为MBLAQ粉丝，都难免让人感觉有欠妥当......
不过唯一可以肯定的是，从BEAST时代一路走到现在的这位经纪人真的很了不起！ 感谢您多年来为HIGHLIGHT的付出~（鞠躬）
（图源：YouTube@(MUTUBE)와꾸대장봉준截图，G.O IG，AROUND US）
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