Jeno＆睿恩＆金龙国新鲜搭档　今日接下《The Show 5》主持棒！

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SBS MTV 音乐节目《The Show》第五季主持人在月初卸下主持棒，始终没有消息的最新主持人名单终於在昨天出炉，这次的风格应该可说是帅气＋可爱吧？

SBS MTV 在昨天（21 号）宣布最新一组主持阵容依然有三位成员，就是 NCT 的 Jeno、CLC 的睿恩以及原 JBJ 成员金龙国。

三人正好都是在今年初大放异彩的主角，其中 NCT 首度以最新型态 “NCT 2018” 亮相，Jeno 的笑眼特色和舞台魅力形成引人注目的强烈对比。



为 “Black Dress” 剪短发后人帅出新高度的睿恩，直线飙升的人气和讨论度都超火热，每一次表演过后都吸引许多新粉丝入坑！



而金龙国则是在 4 月底结束了 JBJ 的活动就开始投入个人出道计画，最快月底就会再度和歌迷相见。



想知道 Jeno、睿恩和金龙潙会擦出什么样的火花，就要锁定今晚播出的《The Show》哦！

（照片与影片来源：SM Entertainment、CUBE Entertainment、Choon Entertainment、1theK）

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