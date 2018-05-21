《人生酒馆》SJ希澈谈及结婚话题：「偶像结婚对粉丝可能是种很大的失礼」
综艺 2018年5月22日 星期二08:45 JiaJia
可是…哥哥也有说，自己已经36岁了。站在某些粉丝的立场，应该也希望希澈如果遇到「对的人」，还是试著交往看看吧！哥哥的幸福也很重要啊～
於上周四（17日）播出的tvN综艺节目《人生酒馆》，太珍儿、康男和曹静敏作为嘉宾出演。其中，康男透露了自己的苦恼。他表示，身边有很多很早结婚的朋友，以前看到朋友结婚也想著快点结婚。但是大家都后悔早早结婚呢，晚一点结婚也可以吗？因为，有很多二十代初就结婚的朋友，其实离婚也离的早，最近又有朋友要离婚了。
康男问希澈：「哥也很苦恼吧？」希澈回答：「偶像这个职业…说实话，偶像结婚对粉丝可能是种很大的失礼。」
康男说：「那哥就不能结婚了啊～」希澈惊讶反问：「那我和谁一起生活啊？！」
申东烨表示，二十代初结婚确实是太早了。在场年纪最长的前辈太珍儿也认同，他补充：「最晚也得35岁之前结婚。」
已经36岁的希澈受到冲击。
36岁的现役偶像金希澈，自暴自弃地（？）说著：「掰掰，结婚～我36岁了。掰掰，结婚～」
虽然希澈是笑著说这些话…但为什么越看越心酸啊QQ不晓得大家对於「偶像结婚」这件事，有什么想法呢？
（图片、影片来源：tvN《人生酒馆》）
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留言/评论
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希澈的原話是“公開一時的不知道能不能走到最後的戀愛是對陪伴十多年的粉絲得失禮，如果找到要結婚的人，會親自第一時間告訴粉絲”。希澈多次講明自己談過戀愛，但都把女方保護的很好。對於結婚戀愛這件事本身就是粉絲和偶像互相理解。
1小时前
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粉絲真的要把心養成鋼鐵心
要不然玻璃心會碎滿地
Ps. 我常跟女兒說，偶像該談戀愛就要去談，要結婚作為粉絲就該祝福，因為偶像他們有他們的人生要過，誰規定偶像就該一輩子不結婚陪粉絲呢
25分前
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粉絲的心就是真的不希望他們別結婚但是又希望他們能幸福，兩難啊
1小时前
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應該說 女方入不入進各位太太的眼 ..... 😂😂😂 女方風評什麼太差當然不想歐巴跟她一起........
跟誰一起散掉又跟誰一起 （喂
1小时前
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