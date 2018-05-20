防弹少年团新歌甫出炉、旧歌记录照破不误 〈Blood Sweat & Tears〉MV 点阅数破三亿啦！
KPOP 2018年5月21日 星期一08:15 施乃琪
当全球 Army 的目光都在防弹少年团最新发行的 "Fake Love" 上，他们的旧歌居然又悄悄地跻身破三亿 MV 之列，天天都有新纪录！
以昨天（20 号）晚间约九点半的数据为准，防弹少年团的 “Blood Sweat & Tears” MV 点阅数正式突破三亿大关，让他们手上的「破三亿」MV 多达四支之多，再度刷新韩国歌手的最高纪录。
“Blood Sweat & Tears” 是防弹少年团上一张正规专辑〈WINGS〉的主打歌，这首歌曲彻底颠覆他们早已大受欢迎的招牌风格，当时一推出就掀起火爆回响；加上前所未见的魅惑性感魅力、更完整的叙事架构完美融合，连带后来推出的日语版 MV 也大受欢迎。
如此一来，目前防弹少年团就有 “DNA”、”FIRE”、”DOPE” 和 “Blood Sweat & Tears” 四支点阅数破三亿及另外八支破两亿的歌曲，最新主打歌 “Fake Love” 公开还未满两天点阅数又直逼六千万，大有可能以强大后浪之姿成为下一支破亿 MV！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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