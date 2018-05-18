《秘密姐姐》孝渊透露太妍超宅！「可不能带她去我平常玩的地方」
综艺 2018年5月18日 星期五13:59 施乃琪
其实以前孝渊就曾透露过自己和太妍的个性差异，最近在《秘密姐姐》中她也说不敢带太妍去自己平常玩的地方，个中原因实在很有趣！
同样身为女团成员，孝渊和辉人在《秘密姐姐》中寻找共通点的过程中，当然也少不了分享女团特有的相处话题。
有趣的是，尽管已经以少女时代成员身份一起活动超过十年，在聊到和哪位成员比较要好时，孝渊便提到自己和队长太妍其实有著强烈的反差。
「太妍是个超级宅女，我不能把她带去我平时玩的地方，」孝渊笑著说：「因为太妍会吓到！」
不过私底下的个性差异不只没妨碍少女时代始终如一的团结感情，反而成为发展丰富个人活动的原因。孝渊就透露：「因为每个人感兴趣的领域不同，所以我们都约好大家平时专注在自己的个人活动、想聚会的时候再聚就好了。」
想要更了解少女时代、MAMAMOO 的共通点和有趣故事，就一定要锁定今晚在 JTBC4 播出的《秘密姐姐》罗！
（照片来源：SM Entertainment、JTBC）
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