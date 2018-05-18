韩网红哭诉被骗遭20名男性集体猥亵强拍色情照！秀智亦参与青瓦台请愿

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韩国YouTube网红杨艺媛（音译）在个人facebook上爆料痛苦往事，哭诉曾遭强拍半裸色情照。

杨艺媛在fb上爆料：「以前在准备演员出道的过程中曾做过某购物中心的试衣模特.... 我刚走进去，室长就关门还上了锁，那是一扇铁门，反锁之后他又锁了一把巴掌大小的铁锁。 摄影棚里有20名左右的男人，他们手里都拿著照相机，抽著香烟。 当时我就觉得不对劲，我害怕地看了看四周，才发现是一个连一扇窗户都没有的封闭空间。 」

「那根本就不是普通内衣，而是色情片里才会有的、能看到性器官的内衣，我拒绝穿那样的衣服，但室长却威胁我，问我那些那么远赶来的人要怎么办，他们都是交了会费的人，一定会要我赔钱，一定会告我，还说要告诉他认识的PD、导演， 让我无法当演员。 20个男人就围著我拍照，每个人都让我摆不同的姿势，还说要亲自教我怎么摆姿势，每个人都轮流摸了我的胸和下体，我真的很害怕，没办法喊出声，也没有东西遮挡，那时候脑子里只有一个想法，如果我不按他们的要求做的话， 即使在这里被强奸也不会有人知道，我有可能就这样死掉。 我就像是被强奸的受害人，我要好好听话，一定要好好活著走出这里。 」

接下来杨艺媛只能按照那些猥琐男人的要求摆出各种屈辱姿势，甚至被强求拍摄更多的照片，「我就这样拍了5次，被猥亵了5次，也哭了5次。 那段时间我精神恍惚，这是我一辈子不想记住，但却无法洗刷干净的痛苦，让我觉得很屈辱，也无法告诉任何人，我真的很害怕。 」

此事就这样过去了3年，今年的5月8日，杨艺媛发现自己的照片被刊登在了某成人网站上，「我真的很想死，也很害怕，如果被我男朋友看到的话他会怎么想，父母知道的话心该有多痛... 还有我的弟弟妹妹，正处於青春期的弟弟看到的话该是多大的打击，应该不会想再看到我吧... 我向男友提出分手，并写信给了家人，之后打算一死了之，因为只有死才是我的活路，我自杀了3次，但3次都失败了，原来连死都这么困难，我的人生为什么这么曲折... 每次想到都会大哭。 」

最终杨艺媛选择了曝光此事，「我想要揭发黑幕，他们把女人当做商品，选的都是二十小几岁刚入社会的年轻女学生，甚至还有未成年少女。 更可怕的是这帮人做事谨慎，照片拍完之后并没有立刻散布，而是过了几年之后，觉得当事人可能已经忘记了的时候才公开，那是个IP地址在国外的非法网站，很难查到踪迹， 甚至就连当时拍照时都没有留下任何证据。 」

对於杨艺媛的爆料，男友也选择了支援，积极支持女友报警。 与此同时，另一位演员志向生、也是杨艺媛朋友的李素润（音译）也通过SNS爆料曾遭受同样的耻辱。 称3、4年前通过某大型求职网站找到兼职，做试衣模特，遇到了一名自称是「室长」的人，签约时对方只告诉她会拍摄一些风格普通的照片，会使用小熊等玩偶，於是李素润就签了字。

谁知到现场后才发现完全不是这么一回事，「到了摄影棚之后，自称室长的那个人用一把男人拳头大小的铁锁锁了门，还上了铁炼... 让人恶心的拍摄一共有5次... 他们以教我摆姿势为理由数次猥亵我，还要求我摆出更下流、屈辱的姿势.... 我一旦反抗，对方就威胁我，让我赔数千万的赔偿金，还说要告诉我父母、把照片散播出去... 今年的5月10日，杨艺媛发给我一条链接，我才发现自己的照片被用在了色情网站上.... 我为什么当时没有报警？ 因为真的觉得很羞耻、害怕，害怕别人异样的眼光。 」

不久之后，青瓦台官方网站就出现了要求重新调查「杨艺媛集体性侵」事件的请愿留言，「国民初恋」秀智也站出来发声，并把支援的截图上传到了自己的SNS上，希望被更多的人关注到。 而韩国警方也正式受理了此案。

「图：网路」

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