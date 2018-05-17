朴宝剑有望接拍新剧《男朋友》！ 时隔2年回归，饰演「平凡男生」

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不知多少人和小编一样，等待朴宝剑的回归等到眼睛都绿了~！ 所以这次到底能不能确定呢？

昨天有业内人士透露称，朴宝剑将接拍新剧《男朋友》，并在其中担任男主角。



这部剧的设定和一般的「霸道总裁系」韩剧截然相反，男主角是个一无所有的平凡男生，反而是女主角仿佛拥有一切。

男主角金振赫（音）作为一个没什么出众之处的普通人，每天一边找工作一边打工，从超市仓库到百货店美食街什么都做过。 然而在遭到应聘的企业纷纷拒绝之后，他拿出打工攒的钱，开始了为期一年的海外旅行，并在旅行的地方遇到了「她」！

《男朋友》这部剧讨论的就是：究竟放弃荣华富贵比较难，还是放弃平凡的日常更难？ 感觉是个不按照套路走的故事哦！

朴宝剑在2016年的《云画的月光》之后2年都没有接拍新作品，不久前还推掉了电视剧《仁川机场的人们》，此番消息一出让大家都十分关注。



不过，朴宝剑所属社的回应仍然十分谨慎：「《男朋友》只是朴宝剑接到出演邀约的作品之一，还没有决定。 」

（图源：KSD韩星网，《云画的月光》剧照）

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