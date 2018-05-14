《蒙面歌王》「独角兽」真实身份揭晓：竟是《死侍》Ryan Reynolds！

《蒙面歌王》「独角兽」真实身份揭晓：竟是《死侍》Ryan Reynolds！

综艺   2018年5月14日   星期一11:47   Sani  

面具摘下的那一刻也太令人意外了！！！ 居然真的是死侍啊~~而其实他在几天前就有暗示过会唱这首歌了，大家发现了吗？

昨晚播出的《蒙面歌王》里，新的挑战者「独角兽」演唱了音乐剧《Annie》里的歌曲《Tomorrow》，很多人根据他标准的英文发音猜测可能是外国艺人：

令人意外的是，这位「独角兽」不仅是外国人，而且正是《死侍》系列电影的主演Ryan Reynolds！ 摘下面具的一刻全场都沸腾了，连节目嘉宾都纷纷喊著要合影XDD

Ryan Reynolds说，这次参加《蒙面歌王》的录制是他到韩国的「秘密行程」，连他老婆都没有透露，真的是很会玩啊！

有细心粉丝发现，其实Ryan Reynolds一早就在练习这次演出了！ 4月27日Hugh Jackman在SNS上发布一支影片，只见他正在录制生日祝福，结果身后的床上出现死侍，还一直唱歌干扰Hugh Jackman，当时他唱的就是这首《Tomorrow》耶！ 还带动Hugh Jackman也一起唱起来了XDD

只能说，死侍和《蒙面歌王》都太有梗了XDD

（图源：《蒙面歌王》截图）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Angela Yiu
    Cherry Yang O M G!
    5小时前
  • Seymour Birkhoff
    太可愛了。
    8小时前
  • 顏翊欣
    Jessie Wu 這個厲害厲害!!!!!!!!😲😲😲
    5小时前
  • 葉倍均
    謝瀚軒！死侍真的太會宣傳了
    1小时前
  • Madison Liao
    “OMG IS THAT RYAN REYNOLDS OMGGGGG NO FUCKING WAY!!!!!!!”
    10小时前
→更多留言...(72)
在Facebook上的留言
主页 » 综艺 » 《蒙面歌王》「独角兽」真实身份揭晓：竟是《死侍》Ryan Reynolds！
© 2018 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手