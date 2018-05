《蒙面歌王》「独角兽」真实身份揭晓：竟是《死侍》Ryan Reynolds！

面具摘下的那一刻也太令人意外了!!! 居然真的是死侍啊~~而其实他在几天前就有暗示过会唱这首歌了,大家发现了吗?

昨晚播出的《蒙面歌王》里,新的挑战者「独角兽」演唱了音乐剧《Annie》里的歌曲《Tomorrow》,很多人根据他标准的英文发音猜测可能是外国艺人:



令人意外的是,这位「独角兽」不仅是外国人,而且正是《死侍》系列电影的主演Ryan Reynolds! 摘下面具的一刻全场都沸腾了,连节目嘉宾都纷纷喊著要合影XDD



Ryan Reynolds说,这次参加《蒙面歌王》的录制是他到韩国的「秘密行程」,连他老婆都没有透露,真的是很会玩啊!



有细心粉丝发现,其实Ryan Reynolds一早就在练习这次演出了! 4月27日Hugh Jackman在SNS上发布一支影片,只见他正在录制生日祝福,结果身后的床上出现死侍,还一直唱歌干扰Hugh Jackman,当时他唱的就是这首《Tomorrow》耶! 还带动Hugh Jackman也一起唱起来了XDD

When you’re trying to record a heartfelt birthday message .... but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1