《蒙面歌王》「独角兽」真实身份揭晓：竟是《死侍》Ryan Reynolds！

面具摘下的那一刻也太令人意外了！！！ 居然真的是死侍啊~~而其实他在几天前就有暗示过会唱这首歌了，大家发现了吗？

昨晚播出的《蒙面歌王》里，新的挑战者「独角兽」演唱了音乐剧《Annie》里的歌曲《Tomorrow》，很多人根据他标准的英文发音猜测可能是外国艺人：



令人意外的是，这位「独角兽」不仅是外国人，而且正是《死侍》系列电影的主演Ryan Reynolds！ 摘下面具的一刻全场都沸腾了，连节目嘉宾都纷纷喊著要合影XDD



Ryan Reynolds说，这次参加《蒙面歌王》的录制是他到韩国的「秘密行程」，连他老婆都没有透露，真的是很会玩啊！



有细心粉丝发现，其实Ryan Reynolds一早就在练习这次演出了！ 4月27日Hugh Jackman在SNS上发布一支影片，只见他正在录制生日祝福，结果身后的床上出现死侍，还一直唱歌干扰Hugh Jackman，当时他唱的就是这首《Tomorrow》耶！ 还带动Hugh Jackman也一起唱起来了XDD

When you’re trying to record a heartfelt birthday message .... but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 2018年4月27日

只能说，死侍和《蒙面歌王》都太有梗了XDD

（图源：《蒙面歌王》截图）

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