【韩网热帖】金圣柱儿子金民国近况
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【韩网热帖】金圣柱儿子金民国近况

综艺   2023年7月31日   星期一13:25   Sani  

（封面图源：YouTube@MBCentertainment《蒙面歌王》截图）

哇塞！！！真的有够惊喜啊～

民国出演了老爸主持的《蒙面歌王》！

昨晚播出的《蒙面歌王》出现一位化名「鸭子脚」的歌手，真实身份就是金民国！但金圣柱一直被蒙在鼓里，直到揭晓身份前一刻才被PD递上新的台本告知，大呼：「这节目真可怕！」

金民国脱掉假面说：「今年是出演《爸爸！我们去哪里？》10周年，现在是20岁大学生金民国。两周时间里很努力地骗过老爸。这段时间都在车里放歌跟著唱，为了骗过爸爸，故意唱得不怎么样。」

随后更新IG表示很开心成功做到surprise，上一次金圣柱出现这么惊讶的表情还是民国趁爸爸看恐怖片《昆池岩》时故意吓他XD
（图源：IG@minkukkim1005）

金民国和「游泳帽」演唱《丽水夜海》：

金民国揭晓身份，金圣柱和嘉宾反应都超有趣：

韩国网友评论：
1. 民国不是国小生吗...？ 什么时候这么大了???
2. 天啊民国已经变成青年了kkk
3. 唱歌好好听，音色也好棒！
4. 放在偶像艺人的照片里可能都会被当做新人... 真的有好好长大，感觉好奇怪哦，我记忆中的民国还是《爸爸我们去哪？ 》那时候ᅮᅮ
5. 怎么回事，我对民国心动了
6. 长成了让我陷入爱情的模样
7. 等一下，这是民国？ ！没有公司签他吗，音色这么好，稍微修饰就会变成宝物啊！
8. 金圣柱表情kkkk看来是真的惊讶kkk
9. 金圣柱突然被递上新的台本，也念得非常专业kkk
10. 哇，那么跟他对决的人莫非是尹厚？ kkk
11. 别人家的小孩果然长大得很快
12. 如果有「让MBC发光的100位名人」，这对父子一定在其中。 还有尹厚和10俊秀

出处：https://theqoo.net/hot/2875678048

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