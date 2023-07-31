【韩网热帖】金圣柱儿子金民国近况

哇塞！！！真的有够惊喜啊～

民国出演了老爸主持的《蒙面歌王》！

昨晚播出的《蒙面歌王》出现一位化名「鸭子脚」的歌手，真实身份就是金民国！但金圣柱一直被蒙在鼓里，直到揭晓身份前一刻才被PD递上新的台本告知，大呼：「这节目真可怕！」

金民国脱掉假面说：「今年是出演《爸爸！我们去哪里？》10周年，现在是20岁大学生金民国。两周时间里很努力地骗过老爸。这段时间都在车里放歌跟著唱，为了骗过爸爸，故意唱得不怎么样。」

随后更新IG表示很开心成功做到surprise，上一次金圣柱出现这么惊讶的表情还是民国趁爸爸看恐怖片《昆池岩》时故意吓他XD



金民国和「游泳帽」演唱《丽水夜海》：



金民国揭晓身份，金圣柱和嘉宾反应都超有趣：



韩国网友评论：

1. 民国不是国小生吗...？ 什么时候这么大了???

2. 天啊民国已经变成青年了kkk

3. 唱歌好好听，音色也好棒！

4. 放在偶像艺人的照片里可能都会被当做新人... 真的有好好长大，感觉好奇怪哦，我记忆中的民国还是《爸爸我们去哪？ 》那时候ᅮᅮ

5. 怎么回事，我对民国心动了

6. 长成了让我陷入爱情的模样

7. 等一下，这是民国？ ！没有公司签他吗，音色这么好，稍微修饰就会变成宝物啊！

8. 金圣柱表情kkkk看来是真的惊讶kkk

9. 金圣柱突然被递上新的台本，也念得非常专业kkk

10. 哇，那么跟他对决的人莫非是尹厚？ kkk

11. 别人家的小孩果然长大得很快

12. 如果有「让MBC发光的100位名人」，这对父子一定在其中。 还有尹厚和10俊秀

出处：https://theqoo.net/hot/2875678048

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