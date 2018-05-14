《认哥》WINNER李升勋用社长的名字作「三行诗」！网友：社会生活就要像他一样

《认哥》WINNER李升勋用社长的名字作「三行诗」！网友：社会生活就要像他一样

综艺   2018年5月16日   星期三09:01   JiaJia  

真的太有才华了！不只称赞自家的YG社长梁铉锡，还顺便表达对罗暎锡PD（罗PD）的「爱意」。梁铉锡EDM的《Come Back Home》也超好笑 ㅋㅋㅋ


YG娱乐旗下艺人柳炳宰、WINNER携手出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，已於上周六（12日）晚间播出。


WINNER成员李升勋先用姜镐童的名字制作三行诗：「姜　强者生存的艺能界、镐　镐童可以生存二十年的理由是、童　因为有弟弟」，获得满堂喝采。


「弟弟代表」李寿根站起来鼓掌，真的太厉害了！有故事、有反转，还有讽刺（？）满分十分的话要给十分啊！


接著，李升勋还用自家YG社长的名字制作三行诗：「梁 良好的管理、铉 贤明的领导力、锡 锡中之锡，罗暎锡」


字幕还打上：我爱你 罗暎锡！现场再次掀起一阵鼓掌声，升勋真的太有才了！小编希望罗PD赶快再找WINNER录节目～


李升勋还模仿社长的声音。很特别，是EDM版本，内容撷取自BIGBANG在选秀节目中，梁铉锡对GD说的话：「志龙啊，你想要练习六年然后回家吗？」引发大家期待。


现场瞬间变成CLUB，超级HIGH！至於李升勋到底如何呈现，请在影片中确认～

（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）

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