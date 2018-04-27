【京畿道．光明市】昔日黄金，今日红酒，2018年韩国观光百大景点：「光明洞窟」

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「光明洞窟」位於京畿道光明市，原为矿产挖掘所用，自1912年开采至废矿，期间共产出了数百公斤的金矿、银矿及铜矿。

1950年～1953年期间，因战争缘故，除了持续扩大矿物采集之外，光明洞窟也做为当时居民的紧急避难所，甚至还有孕妇在矿坑中生产，新生儿嚎亮的哭声划破了黑暗的洞窟，成为当时避难灾民们泪水中宛如希望的一道曙光。

1955年～1972年期间，矿坑的发展逐渐迈向产业化，日益遽增的产量使光明洞窟跃上首都圈最大矿山的地位，在加速经济发展的过程中扮演重要的角色。

然而，在1972年遭逢洪水后，光明洞窟已形同废弃，於1972年～2010年期间，被作为虾酱储藏地。

2011年，届满百年历史的光明洞窟，在韩国政府重新探勘并开发之下，举办了百年纪念庆典，以全新的面貌重现於世人眼前。



光明洞窟内矿产开发的痕迹，就算仅是一道墙或仅是一条通道，都是过去韩国艰辛时期的见证；而利用洞窟特性发展出的观光文化，则成为韩国现代与过去的连结，让前来的人们能在游览的同时，一同深入了解韩国的历史。



光明洞窟内规画有多个参观主题，以洞窟原有地形及生态为主的「洞窟地下湖水」、「洞窟水中世界」、「黄金瀑布」、「矿夫的生命之泉」、「洞窟植物园」；以及与黄金发展沿革相关的「黄金路」、「黄金牌的心愿墙」、「黄金宫殿」、「黄金房」；还有配合LED灯光设计的艺术空间「虫洞广场」及「光之空间」，此外，还有限期一年展出的「神秘的龙：洞窟的帝王」展览及恐怖体验馆可供观览。

▼进入洞窟后，首先需要先经过一条长长的阴暗通道，截然不同的氛围，探索洞窟的第一步就从此开始。



▼之后映入眼帘的便是连接洞外洞内两个世界的虫洞广场。



▼穿过虫洞广场后，绚烂的光之空间是许多人驻足拍照的热门景点。



▼之后是洞窟水中世界及洞窟植物园，有水族类相关介绍及洞窟内植物培养的过程介绍。



▼然后，是最想推荐给大家的「洞窟艺术殿堂」。运用洞窟本身的特殊地形，打造成天然音箱，并利用洞内的巨大石壁作为影像投影，组成一场光与音乐的视觉飨宴。



在洞窟内回绕的磅礴旋律，以及漆黑之中，用光线描述出的矿坑历史，在在都让人震撼不已。

▼带著满满的感动，我们前往下一站――黄金路。



▼黄金牌的心愿墙



现场也有贩售黄金许愿牌（5,000韩币/个），可以当场写下你的心愿。

▼黄金瀑布



继续走进洞窟更深处。这里的楼梯陡峭，建议穿著容易活动的衣物，并且以防滑舒适的运动鞋为主。



楼梯半途的平台旁是黄金宫殿及黄金房，可以掷铜板许愿。



不过因为韩币的币值太小，很多人身上根本没有硬币，所以就变成遍地的1,000元韩币了～



继续下楼梯会看到恐怖体验馆，类似鬼屋，不过这个是要另外收费的，2,000韩币/次，刚体验玩出来的韩国人评价普通，大家可以斟酌略过。



再往前一点点是洞窟的地下湖水，因为观赏的平台建在比较高的地方，无法很靠近，不过湖水很清澈，搭配灯光效果很美。



「神秘的龙：洞窟的帝王」展览

这条长41公尺的龙是由电影魔戒的制作团队打造而成，旁边还有魔戒的经典人物「咕噜」，现场也有其他相关照片展出。



观赏完展览后，又要继续爬楼梯了，这里有个有趣的告示牌，内容写著：「爬一阶楼梯可以延长4秒寿命。」，虽然不知道是不是真的，不过大概是想让辛苦爬上爬下的大家有点安慰吧XD



结束楼梯之旅之后，是一连串光明洞窟历史的介绍，虽然有图片及简短中文字辅助，不过介绍还是以韩文为主。



参观路线的最后一站，是目前洞窟内极富盛名的「红酒研究所」。



除了介绍红酒的种类、制作过程及饮用方法之外，现场也提供红酒试喝及贩卖，当天参观时，提供试饮的是韩国自行酿造的冰酒，在红酒种类中甜度最高，价格也最为昂贵，甜香浓郁，入喉顺口，酒味偏淡，应该是女孩们会很喜欢的味道。



因为当天没有打算购买，所以没有问价钱，不过现场除了各式红酒之外，还有贩售与不同酒种相互搭配的各种起司，有兴趣的朋友们，也可以带回一瓶纯韩国制造的红酒回去试试看唷！



尽头是红酒储藏区及Maru de cave红酒餐厅，以供应西餐为主，价位不低，想体验在洞窟用餐的朋友们可以尝试，午餐供餐时间为11:30～14:00，晚餐供餐时间为18:00～21:00。



《自首尔市区前往光明洞窟交通方式》

1.地铁＋公车

以弘大出发为例，需先搭乘地铁二号线至大林站（대림）转乘地铁七号线至铁山站（철산），自铁山站二号出口出站后，至对面公车站搭乘17号公车，一直坐到终点站――光明洞窟站（광명동굴）即可抵达。

预估总交通时间约2个小时。

2.公车＋公车

以弘大出发为例，在弘大地铁站搭乘5714公车，至铁山四区（철산4단지）下车后，转乘17号公车，一直坐到终点站――光明洞窟站（광명동굴）即可抵达。

预估总交通时间约2～2.5个小时。

小叮咛：洞窟内温度较低且潮湿，前往时建议多带一件薄外套，以免感冒唷！

《光明洞窟参观资讯》

票价：

洞窟参观：大人6,000韩币/人；青少年3,500韩币/人；儿童2,000韩币/人

洞窟参观＋恐龙体验展套票：大人13,000韩币/人；青少年8,500韩币/人；儿童6,000韩币/人

开放时间：09:00-18:00

地址：경기도 광명시 가학로85번길 142



(photo credit: KSD)

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