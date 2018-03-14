玄彬有望接拍tvN新剧《阿尔罕布拉宫的回忆》 饰演玩世不恭大BOSS
韩剧 2018年3月14日 星期三14:16 Sani
如果顺利接拍，这将是玄彬在《海德、哲基尔与我》之后时隔3年回归电视剧场！
今日有媒体报导称，玄彬已经确定接拍tvN新周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》（暂定名），饰演工学博士刘振宇（音）。 剧中，身为投资公司老板的男主角因商务原因前往西班牙格拉纳达,住在曾为专业吉他演奏手的女主角开的低档酒店里，随后被卷入一系列神秘事件。
玄彬接到的男主角刘振宇富有冒险精神，总是无所畏惧但也略显缺乏谋略，做事十分任性，想做的必须做到，而不想做的死也不会做。 刘振宇富有幽默感和领导气质，是公司里受人尊敬的boss，但因为接连两次的婚姻失败、惨遭挚友背叛，慢慢变得玩世不恭。
玄彬上一次拍电视剧还是2015年的《海德、哲基尔与我》，之后几年一直专注于电影领域，先后拍了《秘密任务》（台译：机密同盟）、《骗中骗》（台译：骗徒）、《协商》、《猖獗》等影片。 玄彬此前拍的电视剧都是三大台的剧码，如果接拍《阿尔罕布拉宫的回忆》，将是他第一次加盟有线台哦！
对此，玄彬所属社的回应是：「正在进行积极讨论。 」
《阿尔罕布拉宫的回忆》的制作班底也很厉害：编剧是《W》、《NINE：九回时间旅行》、《仁显王后的男人》宋在贞，导演是《阁楼王世子》、《秘密之林》的安吉镐！
期待这部剧公开确定的演员名单，也好想知道女主角是谁啊？
（图源：TV DAILY）
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