他们才是大韩民国真正的带货王！ 前几名真的让人心服口服~

上周的《名单公开2018》里列举了韩国最有带货能力的「完售STAR」名单，上月刚刚入伍的GD居然排在第四，猜猜谁是第一呢？
GD从出道开始就展现了对时尚独特而敏锐的嗅觉，拍摄《ZUTTER》时穿的运动鞋，更是在MV公开后短短2个小时就卖光了！就连平时GD上传到IG的鞋也都会成为入口网站的热门搜索词，某款鞋还因为被他穿过而价格飙升3倍，除了鞋子也曾经带动服装、帽子等成为热销单品，最近还和某银行推出了合作款银行卡，是不折不扣的「完售男」啊！
（图源：《名单公开2018》截图）
孔晓振是很多20代女性的憧憬物件（想成为她的样子），拥有天生的时尚直觉。 她穿过、用过的不论是大牌还是平价品牌都引起广大消费者的高度关注，多次带动唇膏、洋装等等达成完售神话！
（图源：《没关系，是爱情啊》截图）
金妍儿是韩国的花滑女神，公众形象一直非常良好，代言过的品牌可以说不计其数，而被她带动脱销最令人意外的单品就是：训练时涂的润唇膏！ 当时金妍儿并没有代言这个品牌，但被品牌方看到后，立即就开始赞助她了XDD非常有眼光啊！
（图源：网路）
第一名就是最近凭电视剧《Misty》华丽回归的金南珠啦！ 今年47周岁，儿子9岁、女儿都已经读中学的金南珠依然保养得十分有精神，在剧中饰演电视台晚间新闻主播，展现了完美的气场向OL风格。 她的西服套装、干练的短发造型、清晰俐落的唇妆都带动了新一波流行，同款唇膏的销量甚至比去年暴增了36倍！
（图源：《名单公开2018》截图）
此外，姜丹尼尔、润娥、玄彬等等也因为意外带动染唇液、华夫饼机等销量上涨而上榜，明星效应真的不同凡响啊！
（图源：《名单公开2018》截图）
（标题图：TV DAILY，BIGBANG FB）
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