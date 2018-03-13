《无限挑战》真的结束了！没有第2季，新成员新综艺新起航

《无限挑战》没有第2季，有的只是新成员和新综艺名。
据知情人士称：「就像之前外界所传的那样，不会有《无限挑战2》，崔兴浩PD打造的节目将会启用新名称，不过播出的时间和原来一样，是每周六的下午6点（当地时间），正在挑选出演成员中。 从上周开始已经在和演员以及通告艺人接洽，大家仿佛对於《无限挑战》元老成员一个都不留而觉得有压力。 」
日前，《无限挑战》宣布将在3月31日播出最后一期，金泰浩PD和刘在锡、朴明秀等元老成员集体「下车」，由崔兴浩PD接棒，带领新班组全新出发。 虽然有传闻称加盟《无限挑战》没多久的杨世亨和曹世镐会留下来，但最终两人却还是和元老成员们一起离开。
2005年首播的《无限挑战》是MBC电视台乃至韩国整个综艺界的招牌节目，被观众们成为「国民综艺」，以刘在锡、朴明秀、郑埻夏、郑亨敦、卢洪哲、HAHA开始，中途JunJin、吉、卢洪哲等加入后又退出。 之后帝国之子成员光熙被观众选出成为了无限挑战的新成员，在他入伍后，杨世亨和曹世镐全力加盟。
MBC也发布官方声明表示：「本台里就《无限挑战》的各种方案进行讨论，最终决定在3月末结束这一季，节目组进入休息期。崔兴浩PD筹备的接档节目中《无限挑战》成员不会参加，该节目不是《无限挑战》的第2季，而是一档全新的节目，将於4月开播。」
「图：《无限挑战》＆网络」
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