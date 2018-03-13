宋康昊演世宗大王！ 三度携手朴海日，演绎《训民正音》诞生记
明星 2018年3月13日 星期二11:36 Sani
宋康昊要演世宗大王了！ 这可是韩国人心中最受崇敬的人之一，韩国万元纸币上印的就是他！
今日，宋康昊所属社透露：「宋康昊将出演电影《我国语言》（暂译），预计下半年开拍。 」
这部电影讲的是心怀百姓而创制朝鲜文字「训民正音」的世宗大王，以及参与了文字创制却没有被载入史册的人的故事。 导演是曾为《思悼》、《出云之月》担任编剧的曹喆铉，这部片也是他作为导演的出道作品。 据悉，曹喆铉为这部电影做了长达10年的准备。
宋康昊确定在片中饰演主角世宗大王，这是他在朝鲜英祖李昑之后第二次扮演君王。 据悉，宋康昊选这部片是看中了剧本，加上和导演长久以来合作产生的信任，拍完奉俊昊导演的《寄生虫》之后就将开始《我国语言》的拍摄。
片中另一位主演就是朴海日，饰演在创制《训民正音》的过程中贡献了很大功劳，却没能被历史记载的人物。 这是朴海日和宋康昊在《韩流怪吓》（台译：骇人怪物）和《杀人回忆》之后，时隔12年的第3次合作。
宋康昊 X 朴海日，两位都是演技派戏骨，这部电影值得关注啊！
（图源：TV DAILY）
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