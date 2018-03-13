李光洙在新剧《Live》大展结实好身材，腹肌练到像是CG修图过啊～！

这部剧情很可以追啊～！wuli光洙真的是每天认真练身体，成果相当令人惊艳啊！！！
在tvN全新周末剧《Live》中，饰演男主角的李光洙，相信许多粉丝都期待这部剧很久了，果然没有让人失望，这部现实中却带点搞笑，也能够让人更了解警察们的作息、生活点滴与日常，让人笑中带泪看完首播两集，小编居然哭惨啦～！
＊想看第一、二集剧透的朋友可以点击右侧连结：【tvN新剧《Live》不走搞笑路线！完全是「地狱一般的现实世界」看了想落泪…】
回归正题，这次让小编最最惊艳的是…李光洙的「腹肌」跟「流氓肩膀」啊～！！！
▼在五分钟剧情亮点抢先看时，他准备警察考试期间，锻炼身体的模样，已经相当吸睛。
▼之后，在警察学校里，跟同期学员一起洗澡时，完美的八块巧克力腹肌，加上结实胸膛，以及宽厚肩膀与手臂肌肉，上半身简直完美如同CG一般啊～！！！真是有你的～！！！（小编佩服～）
小编忽然好想吃巧克力是怎么回事？
羡慕眼神一…
羡慕眼神二…
▼动态腹肌影片：
▼跟金钟国站在一起也一点也不逊色啊～！
▼我也是很厉害的好吗～！？XDDD
（截图自：tvN DRAMA／Running Man／心里的声音）
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