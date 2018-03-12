Wanna One、防弹少年团每月激战鹿死谁手？3 月男团品牌指数出炉！

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这一两个月回归的男团特别多，不只让每天的音乐节目都精彩万分，品牌评价榜单上的竞争也十分激烈。现在就来看看谁在 3 月男团品牌评价中胜出吧！

韩国企业评价研究所於 2018 年 2 月 9 日起至 2018 年 3 月 10 日间，针对韩国人民喜爱的男子团体搜集了 81,958,811 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。

每个月都在冠、亚军位置激战不休的 Wanna One 与防弹少年团，本月由前者略胜一筹。19 日就要带著第二张迷你专辑回归的 Wanna One，也在昨天抢先释出了最新主打歌 “Boomerang” 的 MV 预告。



而位居第二的防弹少年团，也在昨天二度创下「MV 点阅数破三亿」的惊人纪录，同时与官方粉丝 Army 携手在美国的《iHeartRadio 音乐奖》中获奖，非宣传期间仍捷报不断！



第三名则是以一首 “Love Scenario” 持续缔造纪录的 iKON。他们不仅稳坐音源榜冠军宝座长达一个月，至今更已经夺下 11 座音乐节目冠军奖杯，而这样的好成绩也促成他们下个月就要开播的首个实境节目《iKON TV》啦！



除了上述三组团体外，本月打入前十名的男团还有 EXO、SEVENTEEN、BIGBANG、NCT、BTOB、INFINITE 以及 SHINee。



（照片与影片来源：TVDaily、Big Hit Entertainment、CJ E&M、YMC、YG Entertainment）

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