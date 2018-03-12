《认识的哥哥》GOT7爆料JYP老板的最爱？GOT7 、TWICE、还是秀智！？
综艺 2018年3月12日 星期一12:11 MiJimin
GOT7成员模仿JYP大家长遇到「最爱」时的模样，真的是太好笑了，老板偏心的很明显嘛～XD。
上周六（3/10）播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》，邀请到JYP娱乐的大家长朴轸永，与旗下男团GOT7一同出演，《认哥》成员们还藉机大开朴轸永玩笑，因为在这档节目大家都是平辈关系。
▼JB捏脸朴轸永，在节目上我们都是同辈喔～！
而在开场时，朴轸永就说今天不要提到TWICE，因为他很特别疼爱她们是事实，但GOT7的粉丝因为这件事情很伤心，为了解除误会，所以才会跟 GOT7一起出演《认识的哥哥》，表示自己对所有旗下的孩子都很关爱。
下一秒GOT7成员珍荣便跳出来爆料：「我们轸永，其实不只是喜欢TWICE，只要是女性都很喜欢。」立刻引来现场爆笑。
GOT7珍荣表示，先前探访「JYP Nation」联合演唱会时，朴轸永看到刚出道时的GOT7，当下回应是拍拍肩膀说要大家继续努力，帅气的走过他们，但紧接者秀智前辈一出现，朴轸永立刻弯腰45度角，热情可爱的与秀智打招呼，反差相当大。
徐章煇更接著爆料说，GOT7模仿得很准确，因为他从大学时期就对女生们非常亲切，也很喜欢跟女生相处，所以结论是「JYP最爱的是女生」啦！
▼GOT7表演新歌《LOOK》舞台：
（截图自：JTBC Entertainment）
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