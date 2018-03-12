《Voice 2》的男主角会是他吗？李阵郁收到邀请提案正在讨论中！
韩剧 2018年3月13日 星期二08:30 JiaJia
有线台OCN於去年（2017年）推出的电视剧《Voice》广受好评，先前有消息指出今年上半年有望播出续集，目前陆续开始选角啦！如果真的是李阵郁…那就是连两部电视剧都演刑警耶！
作为创下OCN史上最高收视率的韩剧――《Voice》，续集动向备受关注。第一季由张赫、李荷娜、金材昱等人主演，但张赫已经不会接演了，下一位男主角究竟会是谁呢？
昨日（12日），有消息指出，演员李阵郁收到男主角邀请提案，目前积极讨论中。他将在剧中饰演「天才刑警」，但是他唯我独尊、不听取同事们的意见，深入了解会发现他的家庭背景有著许多故事。
目前，李阵郁正出演SBS水木剧（周三、四播出）《Return》，饰演刑警「独孤英」。接连两部电视剧都饰演刑警角色，有网友表示：「是要成为刑警专业户了吗？」（笑）
（图片来源：TVDaily、SBS《Return》）
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留言/评论
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Kay Chin姊 如果他演你應該棄劇了吧🤣
1小时前
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