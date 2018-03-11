《尹食堂2》口耳相传的「好地方」上报了！不舍...是职员们最后一次上班

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「尹食堂2号店」迎来最后一次营业，由於地方新闻的报导，最后一天门庭若市，才开店几分钟里面、外面都坐满了人！小编觉得本集最有趣的就是那对可爱情侣，还有来自台湾的客人说：「能够被两位帅气的服务生服务真好～」好羡慕啊！





於上周五（9日）播出的内容中，「尹食堂」的邻居――花店夫妇，继上次的午餐后，在晚餐时间也出现了！上次他们分著吃糖饼，这次一个人点一个，不用争也不用抢，和和气气的吃著饭后甜点。







晚餐时间还迎来一对有趣的情侣。他们问「打工仔」朴叙俊这是在录什么节目？朴叙俊要情侣去搜寻「尹食堂」，还告诉他们自己的SNS。看到朴叙俊的追踪人数后…男朋友震惊了，追踪人数居然有400万！（刚刚小编去看了一下朴叙俊的Instagram，追踪人数已经破500万了～）



情侣又惊又喜，直呼：「真是来对好地方」，男朋友还说：「我居然从有440万追踪人数的人接受了倒红酒服务！」女朋友夸人也不一般，说打工仔长的像另外一个世界的人。



（长的像另外一个世界的人――朴叙俊）



最后一天上班了，李瑞镇看到郑有美和他一样穿著条纹的服装说：「我们穿情侣服吗？」然后要郑有美把衣服换掉XD（妹妹好听哥哥的话，马上换～）



对於餐厅内的大、小事务都已经非常熟练的朴叙俊，最后一天还挑战了「一次拿六个保鲜盒」的技能。



还没正式营业就有客人前往，原来是尹食堂上了地方报，让更多人慕名而来。这下真的出名啦！但是好可惜…是最后一天营业了 ㅠㅠ



而经营也是要靠技巧！当客人问打工仔如果每一道食物都来一份会不会太多？朴叙俊的回答相当机智，他说：「足够了」没有回答「太多了」，一方面满足想要都尝尝的客人的心，另一方面也让担心份量太多的客人安心，是「刚刚好」，而不是「太多」。



本期也迎来台湾客人。被两位帅气的男店员服务，用餐环境当然很好。看看，李瑞镇和朴叙俊在发光啊XD

（图片、影片来源：tvN《尹食堂2》）

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