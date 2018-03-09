「史上最帅悟空」李升基《和游记》终映感言中特别提及「牛魔王车胜元」

小编只能说…「悟空」的真爱，的确是「牛魔王」啊～
终於在4日迎来大结局的tvN《和游记》，历经了许多波折，华丽的演员阵容，以及坚强的制作团队，造就了不少话题性，虽然对於剧本观众有不少的遗憾，但演员们的表现真的是可圈可点，仍旧是一部值得回味的韩剧。
其中，男主角李升基所饰演的「史上最帅悟空」，也成为剧中的经典人物，更多人因为这部作品，而爱上了他这个演员，爱使坏又深情的恶猴子，在时尚造型也下了不少工夫，这个角色的确是属於他的。
终映感言提到：「感谢打造出这样帅气角色的（洪氏姐妹）编剧，感谢一起合作的导演们，另外，因为遇上车胜元饰演的牛魔王，孙悟空才能够如此的帅气吸引人，真心地感谢所有合作的演员们，还有默默付出的工作人员们。」因为这部剧的关系，他与车胜元大哥的友情更加坚固。
此外，李升基也在个人的IG上，特别感谢了一直支持《和游记》的观众朋友，以及新上映的电影《野蛮公主玩婚记》（原译《合婚》）也获得了亮眼成绩，对此他也感到相当开心。
（截图自：官方剧照／leeseunggi.official）
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