善美、Wanna One、GFRIEND、TWICE、Pentagon……《KCON 2018 JAPAN》第二梯阵容华丽公开！
KPOP 2018年3月8日 星期四09:47 施乃琪
有没有人已经买好机票，准备在下个月飞往日本赏樱顺便参加《KCON 2018 JAPAN》啦？快来看看第二波华丽阵容，也许就会下定决心了！
《KCON 2018 JAPAN》即将於 4 月 13~15 日在日本千叶县幕张展览馆登场，而主办单位也於 5 日经由官方网站与推特，同步公开了第二波演出阵容。
其中第一天除了 MOMOLAND、Samuel 外，又加入了 gugudan、PENTAGON 以及 Wanna One；第二天则在原先的 SEVENTEEN、Stray Kids 两组男团外加入 2PM 成员佑荣，以及两组女团 GFRIEND 与 fromis_9；而压轴登场的除了原定的 Monsta X 及 SF9，如今更加入善美、TWICE 以及 Golden Child。
在《KCON 2018 JAPAN》中除了能一网打尽各家艺人外，还有机会参加小型见面会。还在犹豫的你，今天不开始抢票也许就错过机会罗！
（照片与影片来源：KCON 2018 JAPAN、Mnet）
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