《和游记》涉嫌抄袭？双方作家互不相让！

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《爱游记》网路小说作家、《和游记》作家洪氏姐妹都发表了各自的立场。 到底算不算抄袭，还是只是恰巧？

▼《爱游记》网路小说作家在自己博客发出《和游记》和《爱游记》相似点的对比图：



翻译整理如下：



▼面对《爱游记》作家的质疑，洪氏姐妹也对这些相似点一一作出了反驳：

1.三藏是女主。

将《西游记》二次创作的作品超过几百部。 其中将三藏设为女人的情况占大多数，所以不能说这是特别设定。 而且并不是因为流血而引来妖怪，是因为血的莲花香才引来的。 觊觎三藏的妖怪和击退恶鬼们的孙悟空的主要内容是《西游记》的基本设定。

2.男主设定

如果不顺眼，连女人也打的性格。 -如果不顺眼，无论是谁也会阻止的男主设定在众多浪漫爱情剧中都有，不只是我们的电视剧里有，所以也不能说是《爱游记》作家的特别设定。

3.妖怪设定

《和游记》里妖怪是可以抓人类来吃的！ -好像您理解错误了-吸食人气的设定仅仅是演艺企划社的少数妖怪补充力量的方法之一而已。 而且美丽的妖怪诱惑人类并抓来吃的故事在09年作品《我的女友是九尾狐》中出现过。

4.演艺企划社背景

演艺企划社设定也是一直以来都用来作为舞台的空间。 演艺企划社不只是在《爱游记》里出现的空间。

5.最终boss？

虽然不太懂最终boss是什么意思，如果指的是最后最大的恶鬼，电视剧最后最大的恶鬼出来怎么能说是抄袭呢，而且我们的最终恶鬼是黑龙。

6.附身设定

附身在《主君的太阳》里也多次出现。 当然也知道在我们作品之前，有附身设定影视作品数不胜数。 而且阿修女的设定不是附身，是恶鬼占据了身体。

《爱游记》是2015年开始连载的网路小说。 另外，洪氏姐妹的作品《最佳爱情》、《主君的太阳》也曾引发过抄袭争议。

图：tvN、NAVER、《爱游记》作家博客

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