《野蛮公主玩婚记》在韩票房强压《黑豹》 4月20日即将在台上映
电影 2018年3月8日 星期四08:03 Erin
由火热韩剧《和游记》男主角李升基、沈恩敬、CNBLUE成员姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振等人主演爱情古装电影《野蛮公主玩婚记》（原韩文名:《合婚》）将於4月20日在台上映，卡司颜值爆表令人期待。
於上周在韩上映强打爱情古装电影《野蛮公主玩婚记》，将於4月20日在台上映，其超豪华选角阵容，在韩也吸引大批观众进戏院朝圣，据韩国电影振兴委员会公布的统计数据，3月2日至4日间，《野蛮公主玩婚记》的累积观影人次已达92万3880名，有望在这两天突破百万大观。其故事设定不只有著浪漫童话氛围，更能让人回想到初恋的激情，导演 洪昌杓 也表示：「过去大部分电影都以男性为中心，这次想要做一个不一样，愉快且温暖的作品。」保证该片将会跌破大家对历史片的想像。
《野蛮公主玩婚记》为李升基第二部电影作品，自2月28日在韩上映后，就持续在票房榜上占居第一，胜过同档好莱坞强片《黑豹》，记者会上，李升基曾笑透露：「这是大家能看到我婴儿肥的最后一部作品。」恰巧由他主演超夯韩剧《和游记》於上周播毕，当晚收视也为同时段节目排名第一。电视与电影作品能在同一周同时夺冠登上双冠王，也再次验证李升基在票房与观众间的号召力。
照片: 华联国际, 《野蛮公主玩婚记》剧照
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許培培鄒年鈞黃亮亮到時候一定要去!!!!!!!!
3小时前
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