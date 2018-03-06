韩国个人歌手最高纪录再一条！防弹少年团 J-Hope 只身出击　横扫告示牌三大榜单

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经过防弹少年团去年的风光后，大家想必已经很了解告示牌的主要榜单了吧？那就跟著热腾腾的本周榜单，一起来看看 J-Hope 最新创下的耀眼纪录吧！

根据告示牌於本日（6 号）傍晚更新的榜单，J-Hope 的首张个人 mixtape〈Hope World〉登上了两百强专辑榜第 63 名，继先前横扫 63 国 iTunes 综合专辑榜首后，再度刷新了韩国个人歌手新纪录。

不仅如此，〈Hope World〉也在 Top Album Sales 勇夺第 16 名，在 World Albums Chart 上更高居第一，而紧追其后的正是防弹少年团的自家专辑〈Love Yourself 承 “Her”〉。

而就在今天凌晨，J-Hope 也加码公开了新歌 "Aireplane" 的 MV；发片不过短短不到五天，就有了这么多出色纪录，让人更期待接下来的发展啦！





（图片与影片来源：Big HIt Entertainment、Billboard）

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