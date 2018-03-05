《尹食堂2》是什么让朴叙俊笑到停不下来？英国阿姨说他像某位美国男星…

（有雷，慎入）尹食堂首次夜间营业！「打工仔」朴叙俊因而获得短暂的悠闲时光～他自行开车来到山上，沿路风景美不胜收。也或许心情放松不少，这一集可以看到朴叙俊不断绽放笑容！超可爱～
朴叙俊穿著轻便的衣服（喝水也是画报），准备前往团体客人们推荐他一定要去看看的地方，小镇上的山区！
来到山上的朴叙俊迎著风，不停的发出赞叹声。如同大家会有的反应，朴叙俊也用手机相机把风景变成照片收藏。他还意外地和一位男性拼桌、共食，和和气气的一起喝咖啡和吃蛋糕。
转移阵地、稍作休息的朴叙俊，突然笑了出来，原来是一位阿姨悄悄地靠近。阿姨来自英国，想和我们打工仔合照。大家看到他一定都会说：「长的真帅！」阿姨还说他像一位美国演员…？
阿姨说朴叙俊长的很像「哈里逊・福特」，朴叙俊像不可置信一般再问一次：「哈里逊・福特？」之后陷入大笑，无法自拔。
▲如你是《Star Wars》的粉丝，便知道哈里逊・福特最著名饰演Han Solo这一角。1942年出生的他已经75岁了！至於像不像…留给大家评论XD
之后，一直在旁边看著的男游客问朴叙俊可不可以拍照？朴叙俊当然可以～但，好笑的是，朴叙俊原本以为男游客是要和他合照XD错了错了，是要请朴叙俊「帮他」拍照啦～朴叙俊又疯狂大笑一阵子，结束这趟奇妙之旅。
另外，本期《尹食堂2》为第8集，依然稳坐收视冠军！平均收视率为13.6%，最高瞬时收视率为16.5%，完全好看！
（图片，影片来源：tvN《尹食堂2》、imdb）
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