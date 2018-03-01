李准基、徐睿知确定出演tvN新剧《无法律师》！预计5月播出
韩剧 2018年3月2日 星期五09:00 JiaJia
天哪！小编好期待 > < 看男、女主角的人设，似乎都很暴力（？）但两位演员应该能好好诠释硬派演技啦～
李准基、徐睿知确定出演tvN新周末剧（周六、日播出）《无法律师》男、女主角，预计於5月份接档《LIVE》，已在28日进行剧本彩排。该部电视剧描述用拳头代替法律（无法），来处理案件的律师，赌上自己的人生，挑战绝对权力，成长为「武法」律师。以假想城市「奇城」为背景，预计带来有趣又扎实的故事。
李准基饰演男主角「奉尚必」，儿时目睹母亲惨死，之后化悲愤为坚强，把为母亲报仇视为人生目标和绝对任务。
徐睿知则饰演女主角「夏在伊」，个性相当有主见，具主导能力。原本是一位律师，因为对法官暴行而成为事务长，并与奉尚必结识，成为事件的核心人物。
另外，《无法律师》由《Remember》、《辩护人》等作品之编剧尹贤浩执笔，《狗和狼的时间》、《傲慢与偏见》、《结婚契约》、《她爱上了我的谎》金珍敏导演执导。
（图片来源：TVDaily）
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